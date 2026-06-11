Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з тенісу дізналася першого суперника у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. За підсумками жеребкування, синьо-жовті, які отримали третій номер посіву, у чвертьфіналі зустрінуться зі збірною Бельгії.

Українська команда вдруге поспіль виступить у фінальному раунді турніру в оновленому форматі. Торік збірна України дійшла до півфіналу змагань.

Раніше українки та бельгійки зустрічалися лише один раз — у 2008 році в Харкові перемогу з рахунком 3:2 здобула збірна України.

Усі чвертьфінальні пари турніру

Італія (1) — Китай

Україна (3) — Бельгія

Казахстан — Іспанія (4)

Чехія — Велика Британія (2)

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде з 22 до 27 вересня у Шеньчжені.

Костюк через травму змушена пропустити турнір в Лондоні.