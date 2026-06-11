Визначився суперник збірної Україна у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Синьо-жовті зіграють проти Бельгії
близько 2 годин томуПідписатися в
Жіноча збірна України з тенісу дізналася першого суперника у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. За підсумками жеребкування, синьо-жовті, які отримали третій номер посіву, у чвертьфіналі зустрінуться зі збірною Бельгії.
Українська команда вдруге поспіль виступить у фінальному раунді турніру в оновленому форматі. Торік збірна України дійшла до півфіналу змагань.
Раніше українки та бельгійки зустрічалися лише один раз — у 2008 році в Харкові перемогу з рахунком 3:2 здобула збірна України.
Усі чвертьфінальні пари турніру
Італія (1) — Китай
Україна (3) — Бельгія
Казахстан — Іспанія (4)
Чехія — Велика Британія (2)
Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде з 22 до 27 вересня у Шеньчжені.
Костюк через травму змушена пропустити турнір в Лондоні.
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