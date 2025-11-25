Денис Сєдашов

Колишня перша ракетка світу Рафаель Надаль відповів на запитання про можливість стати президентом мадридського Реалу, вболівальником якого він є багато років.

У розмові з Universo Valdano іспанська легенда тенісу зазначив, що нинішній керівник клубу робить чудову роботу, але не виключив, що в далекому майбутньому може розглянути таку роль.

У Реал чудовий президент, і новий йому не потрібен. Ніхто не знає, що нас чекає попереду. Загалом, так, я б хотів — чому б і ні? Це прекрасний, захопливий і мотивувальний виклик. Але спершу я маю бути впевнений, що готовий до цього. Чи хотів би я? Можливо, так. Чи означає це, що я колись реально розгляну можливість стати президентом? Не знаю — зараз це здається далеким і складним, але ніколи не знаєш напевно. Рафаель Надаль

