Ястремська – четверта українка, яка виходила в півфінали турнірів WTA на усіх покриттях
Даяна вперше зіграє в 1/2-й на траві
близько 2 годин тому
Даяна Ястремська / Фото - WTA
25-річна тенісистка Даяна Ястремська (№46 WTA) стала четвертою українкою в історії, яка виходила до півфінальної стадії турнірів WTA на харді, ґрунті й траві.
В 1/4 фіналу турніру WTA 250 в Ноттінгемі Ястремська обіграла представницю Канади Лейлу Фернандес (№30 WTA).
Даяна 10-й раз зіграє у півфіналі турніру на рівні WTA і вперше на трав’яному покритті.
Також до півфіналів турнірів WTA на всіх типах покриттів виходили Альона Бондаренко, Катерина Бондаренко та Еліна Світоліна.
У півфіналі Даяна зіграє з полькою Магдою Лінетт (№31 WTA).
Нагадаємо, 5 українок виступлять у парному розряді на Wimbledon-2025.