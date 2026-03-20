Ястремська обіграла Крюгер у стартовому раунді «тисячника» в Маямі
Українка вже знає ім'я суперниці по другому колу турніру
близько 3 годин тому
Даяна Ястремська / Фото - Yahoo
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№54 WTA) зіграла матч в рамках першого раунду турніру WTA 1000 в Маямі.
Даяна з рахунком 2:6, 6:4, 7:5 обіграла американку Ешлін Крюгер (№79 WTA).
Матч тривав 1 годину і 51 хвилину. Ястремська 6 раз подавала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і використала 4/9 брейк-пойнтів.
Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Даяна у другому колі зіграє проти латвійки Олени Остапенко (№26 WTA).
Нагадаємо, українка Юлія Стародубцева вийшла до другого кола турніру у Маямі.
