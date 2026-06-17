Стародубцева програла Наварро у другому раунді турніру в Ноттінгемі
Це була перша офіційна зустріч тенісисток
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №59) зіграла матч в рамках другого раунду турніру WTA 250 в Ноттінгемі.
Юлія з рахунком 4:6, 7:6, 4:6 програла американці Еммі Наварро (WTA №25).
Матч тривав 3 години і 2 хвилини. За цей час Стародубцева 2 рази подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 6/12 брейк-пойнтів.
Це була їхня перша офіційна зустріч.
Стародубцева на старті турніру обіграла австралійку Маю Джоїнт (WTA №53), а Наварро виграла в угорки Анни Бондар (WTA №74).
Юлія провела перший турнір після Roland Garros, де дійшла до третього кола, на шляху до цієї стадії обігравши другу ракетку світу Олену Рибакіну.
Наварро зіграє з переможницею пари Кеті Волинець – Джессіка Бузас Манейро.
Нагадаємо, Даяна Ястремська з перемоги стартувала на трав'яному турнірі у Ноттінгемі.