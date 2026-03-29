Денис Сєдашов

Українська тенісистка Катаріна Завацька (292 WTA) завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Колумбії. У фіналі кваліфікації українка поступилася француженці Селені Янічієвич (243 WTA) у двох сетах. Матч тривав майже дві години та переривався через дощ.

У другому сеті за рахунку 3:3 гру зупинили на дві години. Після відновлення Завацька вела 5:3, проте не реалізувала сетбол у десятому геймі та втратила перевагу.

WTA 250 Богота (Колумбія). Ґрунт. Кваліфікація

Катаріна Завацька – Селена Янічієвич – 2:6, 5:7

За виступ у Боготі українка отримала 12 рейтингових очок та 2260 доларів призових.

