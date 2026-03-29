Завацька завершила виступи на турнірі WTA 250 у Колумбії
Українка поступилася у двох сетах
Українська тенісистка Катаріна Завацька (292 WTA) завершила виступи на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Колумбії. У фіналі кваліфікації українка поступилася француженці Селені Янічієвич (243 WTA) у двох сетах. Матч тривав майже дві години та переривався через дощ.
У другому сеті за рахунку 3:3 гру зупинили на дві години. Після відновлення Завацька вела 5:3, проте не реалізувала сетбол у десятому геймі та втратила перевагу.
WTA 250 Богота (Колумбія). Ґрунт. Кваліфікація
Катаріна Завацька – Селена Янічієвич – 2:6, 5:7
За виступ у Боготі українка отримала 12 рейтингових очок та 2260 доларів призових.
