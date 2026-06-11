Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 84) прокоментувала перемогу над угоркою Панною Удварді (WTA 65) у другому колі трав'яного турніру WTA 250 у Гертогенбосі. Слова наводить ВТУ.

Поєдинок розпочався напередодні, але був перерваний через дощ у вирішальному сеті за рахунку 4:2 на користь Удварді. Після відновлення гри наступного дня українка виграла чотири гейми поспіль і забрала матч. У чвертьфіналі Снігур зустрінеться з американкою Робін Монтгомері (WTA 484).

Це був дійсно важкий матч. Панна грала так добре. Але сьогодні я відіграла трохи краще у цих чотирьох геймах. Мабуть, це вперше в моїй кар’єрі, коли я грала один матч протягом двох днів. Це щось нове для мене, тож я намагалась зробити все якомога краще, намагалась грати розіграш за розіграшем. І це спрацювало.

Думаю, що сьогодні погода та умови були кращими для мене, тому що вчора ми грали ввечері, а на мою думку сьогоднішні умови більше підходять мені. Це приємно, я щаслива, що вперше зіграю у чвертьфіналі на траві. Схоже, що я в це вірила? Саме так, тому що я важко працювала вдома на тренувальних кортах. Тому, так, це приємно.