Завацька стала переможницею турніру в Іспанії
Українка обіграла представницю Греції Марту Матулу
28 хвилин тому
Українська тенісистка Катаріна Завацька (292 WTA)здобула перемогу на турнірі ITF W35 в іспанському Сабаделі. У фінальному поєдинку вона переграла представницю Греції Марту Матулу (368 WTA).
Матч тривав 1 годину 9 хвилин. Протягом зустрічі українка зробила п'ять брейків і програла один гейм на своїй подачі.
ITF W35. Іспанія. Фінал
Марта Матула – Катаріна Завацька – 3:6, 0:6
Катаріна завоювала 11-й трофей ITF у кар'єрі.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
Поділитись