Волейбольна Ліга націй, чвертьфінал, чоловіки. Україна – Польща. Відеотрансляція
Наша команда проведе історичний матч
близько 3 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - Facebook
Сьогодні, 30 липня, чоловіча збірна України з волейболу проведе матч в рамках чвертьфіналу Ліги націй сезону-2026.
Наша команда у Китаї команда зустрінеться з Польщею.
Початок – о 14.30. Пряма трансляція доступна на «Суспільне Спорт».
Переможець цього матчу у півфіналі зіграє проти збірної Словенії.
Україна завершила груповий етап з показником в 7 перемог та 5 поразок і посіла сьоме місце турнірної таблиці, яке є останнім прохідним до плей-оф. Польща фінішувала на другій позиції у турнірній таблиці.
Україна проводить лише другий сезон у Лізі націй, минулого року команда фінішувала 9-ю.
Нагадаємо, збірна України піднялася у рейтингу FIVB після виходу в плей-оф Ліги націй.