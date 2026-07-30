Володимир Кириченко

Сьогодні, 30 липня, чоловіча збірна України з волейболу проведе матч в рамках чвертьфіналу Ліги націй сезону-2026.

Наша команда у Китаї команда зустрінеться з Польщею.

Початок – о 14.30. Пряма трансляція доступна на «Суспільне Спорт».

Переможець цього матчу у півфіналі зіграє проти збірної Словенії.

Україна завершила груповий етап з показником в 7 перемог та 5 поразок і посіла сьоме місце турнірної таблиці, яке є останнім прохідним до плей-оф. Польща фінішувала на другій позиції у турнірній таблиці.

Україна проводить лише другий сезон у Лізі націй, минулого року команда фінішувала 9-ю.

Нагадаємо, збірна України піднялася у рейтингу FIVB після виходу в плей-оф Ліги націй.