Збірна України – в топ-5 медального заліку чемпіонату Європи-2026 з важкої атлетики
Наші спортсмени завоювали 12 нагород
близько 3 годин тому
Збірна України з важкої атлетики увійшла до топ-5 медального заліку чемпіонату Європи-2026.
Наші спортсмени виграли 12 медалей – 3 золота, 2 срібла та 7 бронзових нагород.
Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 58 кг, виборовши три медалі. Ольга Івженко здобула срібло в цій категорії.
Катерина Малащук у ваговій категорії до 48 кг завоювала срібло та дві бронзи. Ірина Домбровська виграла три бронзи у ваговій категорії до 77 кг.
Владислав Прилипко (понад 110 кг) та Світлана Москвина (98 кг) стали володарками бронзових нагород.
Медальний залік Євро-2026:
1. Вірменія – 24 (9 + 8 + 7)
2. Болгарія – 14 (6 + 5 + 3)
3. Туреччина – 16 (4 + 3 + 9)
4. Велика Британія – 7 (4 + 1 + 2)
5. Україна – 12 (3 + 2 + 7)
Нагадаємо, IWF дозволила російським і білоруським юніорам брати участь у міжнародних змаганнях.
