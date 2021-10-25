Итоги 12 тура УПЛ. Удаление помешало «Ворскле» составить конкуренцию «Шахтеру». «Днепр-1» не смог дать бой «Динамо»

Четвертая подряд победа «Металлиста-1925»

Послесловие

Фото: ФК Шахтер

Завершился 12-й тур чемпионата Украины по футболу, который не особо радовал неожиданными результатами.

Намечались сразу два топ-матча между командами из верхней части таблицы, но топ-матчами им так было и не суждено стать. Также были разборки и в зоне вылета, но обо всем по порядку.

В стартовом матче «Десна» принимала «Александрию».

Фото: ФК Десна

Хозяева после последних неудачных серий искали возможности вернуться на путь побед. «Александрия» осталась без двух лидеров из-за травм и считалась андердогом в матче.

«Десна» владела преимуществом в матче. Атаки команды успеха не приносили и этим воспользовался соперник, забив свой мяч. Третьяков получил пас от Калюжного и сумел пробить вратаря.

«Десне» почти сразу удалось сравнять счет. Безбородько получил мяч после навеса и остался один в штрафной, расстреляв ворота Билыка.

Во втором тайме «Александрия» добавила в активности, но явных моментов у команды не было. «Десна» могла вырвать победу, но удары Юрченко и Безбородько также не принесли голов.

В итоге – ничья, которая на руку конкурентам.

«Десна» – «Александрия» 1:1

Голы: Безбородько, 35 – Третьяков, 28

Также в пятницу сыграли «Металлиста-1925» и «Ингулец».

Фото: Металлист-1925

У гостей было больше времени на подготовку. Из-за переноса, на прошлой неделе не состоялась игра с «Рухом», поэтому «Ингулец» получил больше отдыха, тем более, что харьковчане выиграли неделю назад с большими усилиями.

Впрочем, вышло все наоборот. За весь матч гости не создали почти ничего опасного, а вот «Металлист-1925» рвал и метал. Полностью провалила игру не только атака, а и защита «Ингульца».

Начал побоище Батюшин, забив красивым ударом под перекладину. А уже во втором тайме трижды харьковачане забили атаками с левого фланга. Западня и Малисон нашли слабую зону соперника в матче, а точно в игре поставил Крыськив, забив также после навеса с левого фланга.

«Металлист-1925» демонстрирует впечатляющею серию из четырех побед подряд. а ведь следующий матч – против луганской «Зари», который станет настоящей проверкой. «Ингулец» вновь без побед.

«Металлист-1925» – «Ингулец» 4:0

Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крыськив, 83

Кризисный «Мариуполь» играл на выезде против «Вереса».

Фото: НК Верес

В последних матчах азовцы демонстрировали неплохую игру, но вот с набором очков у команды пока не все впорядке.

Так случилось и в этом матче. Два-три шанса у «Мариуполя» забить точно было. Один из моментов – в первом тайме, когда Топалов не смог перебросить вратаря.

Во втором тайме убойный момент упустил Очеретько, послав мяч выше ворот. Не забили также Мишнев и Кулаков.

«Верес» хоть и проваливался в защите, но также опасно атаковал. Забили ровненцы еще в первом тайме, однако с офсайда, а уже во второй половине заблистал Шестаков. Вначале он добил мяч после отскока от штанги, а под конец встречи сыграл на опережение и забил головой красивый мяч. Мог «Верес» и во все добить соперника в конце встречи, но довольствовался тремя очками.

«Верес» выиграл второй матч подряд, а вот «Мариуполь» продолжает пребывать на дне.

«Верес» – «Мариуполь» 2:0

Голы: Шестаков, 64, 80

В центральном матче тура «Ворскла» принимала «Шахтер».

Фото: shakhtar.com

Настрой полтавчан на этот матч был виден с начала матча. «Ворскла» активно угрожала воротам «горняков», чем немного даже смутила «Шахтер». Правда, точности ударам хозяев не хватало.не смогли попасть в створ.

Ну а позже игру полтавчан сломал Тилль. Если в первом эпизоде желтая была по делу, то во втором карточка вызывает споры. Все же, в голкипера хавбек не играл и даже не задел, но… в итоге удаление.

Игра в большинстве воодушевила «Шахтер», который все чаще стал играть на половине поля соперника. До конца тайма Фернандо и Педриньо простили соперника.

В начале второго тайма «Ворскла» продолжила удивлять и атаковала даже в меньшинстве. Если бы чуть быстрее был Ранжел, то мяч мог и оказаться в воротах. Но, надолго «Ворсклу» не хватило, и «Шахтер» сумел обыграть соперника.

Вначале Тете подкараулил отскок в штрафной и забил уже в пустые ворота, а позже Соломон ювелирным ударом уложил мяч в нижний угол.

В итоге, «Шахтер» праздновал победу, хотя неизвестно, как сложился бы матч, будь «Ворскла» в полном составе.

«Ворскла» – «Шахтер» 0:2

Голы: Тете, 65, Соломон, 78

В битве аутсайдеров «Львов» принимал «Черноморец».

Фото: ФК Черноморец

У одесситов похожая ситуация с «Мариуполем». Моментов за матч создают много, а реализация хромает. Правда, забивает «Черноморец» все же чаще азовцев.

«Львов» слегка отличается от своих конкурентов. За матч команда много не создает, однако свои шансы умеет реализовывать.

«Черноморец», как и обычно, активно начал матч. Гиперактивным был Цитаишвили, но все свои моменты грузин упустил. Не стеснялся он делятся мячом и с партнерами, но ни Смирный, ни Вантух их не забивали.

Во втором тайме игра чуть замедлилась, но картина осталась той же. «Львов» увереннее смотрелся, но пропустил. Причем, после обидного рикошета. Однако мяч после удара Михайленко все же пересек линию ворот.

Однако, как это часто случалось с хозяевами в этом сезоне. Класса удержать победный счет у команды нет. А «Львов» сумел забить после единственной ошибки в защите «Черноморца». В результате Эрнест оказался перед вратарем и послал мяч в дальний угол.

Ничья – которая, скорее всего, на руку обоим командам ведь очки нужны обоим. Впрочем, в зоне вылета они остались.

«Черноморец» – «Львов» 1:1

Голы: Михайленко, 71 – Эрнест, 77

Воскресный день открывала игра между «Рухом» и «Минаем».

Фото: ФК Рух

Матч «Минай» может записать себе в актив. Команда смотрелась лучше соперника и потеряла очки, скорее, из-за невезения. Причем, не повезло вратарю.

Открыл счет «Минай» в начале матча. Ахмедзаде забыли в штрафной и форвард без особых трудностей забил головой. Еще «Минай» до конца тайма провел несколько неплохих атак, но не хватило последней передачи.

«Рух» проснулся во втором тайме, но забить им повезло. Не сильный удар от Альваренги в угол пропустил под руками Кучер, позволив им сравнять счет.

На фоне успеха, «Рух» прибавил, но пропустил контратаку. Селезнев вывел на ворота Билонога и тот аккуратным ударом поразил дальний угол. «Рух» не смутился и сумел быстро сравнять счет. Удар Климчука зацепил голову защитника «Миная», который дезориентировал Кучера. В итоге, львовяне счет сравняли.

К слову, был момент у Селезнева в компенсированное время, но пробил форвард в космос.

«Минай» потерял очки в матче, где мог рассчитывать на победу. «Рух» провел блеклую игру, но сумел набрать один пункт.

«Рух» – «Минай» 2:2

Голы: Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 12, Билоног, 67

Во втором по значимости матче 12 тура «Динамо» экзаменовало «Днепр-1».

Фото: ФК Динамо

Днепряне активно начали встречу, но хватило их лишь минут на 20. За это времясумели создать полумоменты, но их не реализовали.

«Динамо» также не сильно активно атаковало ворота соперника. Старался Рамирес, но одного старания было мало.

Все изменил перерыв. «Днепр-1» очень тяжелым вышел на игру, а вот «Динамо» заиграло увереннее. Гол не заставил себя долго ждать. Цыганков прошел по правому флангу, сместился и пробил в дальний угол. Без шансов для Кожокару.

Позже киевляне наращивали преимущество, но моментов было не так много. Забила команда Луческу после рикошета и отличился джокер этого сезона – Гармаш. До разгромного счет мог довести Буяльский, но его прорыв остановил Кожокару.

За весь второй тайм «Днепр-1» не создал ничего опасного у ворот «Динамо» и заслуженно проиграл матч. Проверку днепряне не прошли.

«Динамо» продолжает лидировать в УПЛ.

«Динамо» – «Днепр-1» 2:0

Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 70

В последнем матче тура «Заря» играла с «Колосом».

Фото: ФК Заря

Луганский клуб отдал много сил в Болгарии, поэтому шансы у «Колоса» были. Вопрос в том, были ли силы и мотивация у гостей прервать чреду неудач и вновь заявить о себе.

Нет. За весь матч «Колос» почти не создал ничего у ворот «Зари». А вот луганчане, хоть и играли почти тем же составом, что и в Болгарии, но ожидаемо играли в эконом режиме.

В первом тайме команды не активничали, но «Заря» больше владела мячом. Первый опасный момент превратился в гол, но случился он в конце тайма. Шахаб нашел в штрафной Аллахьяра и тот не промазал.

Казалось, «Колос» обязан заиграть лучше во втором тайме, но мы вообще не увидели команду на поле. Вместо этого, лучшим игроком команды стал вратарь Фесюн. Дважды он выручил после ударов Гладкого, не позволив забить Александру.

Точку в конце встречи мог ставить Булеца, но мяч после его удара не стал залетать в ворота, пролетев в сантиметрах от штанги.

«Заря» победила и уже в топ-4, обойдя «Днепр-1». «Колос» все еще не может прийти в себя после ухода Костышина.

«Заря» – «Колос» 1:0

Гол: Аллахьяр, 38

Лучший игрок тура – Михаил Шестаков («Верес»).

Лучший тренер тура – Валерий Кривенцов («Металлист-1925»).

Турнирная таблица после 12 туров: