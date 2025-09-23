Владимир Кириченко

На чемпионате мира по легкой атлетике-2025 в Токио (Япония) были обновлены рекорды турнира в 8 видах программы.

Как сообщает World Athletics, во время соревнований в столице Японии был установлен 1 мировой рекорд, 9 рекордов турнира (8 новых и 1 повторенный), 9 континентальных и 62 национальных лучших результата.

Все рекорды турнира на ЧМ-2025 по легкой атлетике в Токио:

Мелисса Джефферсон-Вуден (США), бег на 100 метров среди женщин – 10.61 секунды;

Сидни Маклафлин-Леврон (США), бег на 400 метров среди женщин – 47.78 секунды;

Лилиан Одира (Кения), бег на 800 метров среди женщин – 1 минута 54.62 секунды;

Эммануэль Ваньони (Кения), бег на 800 метров среди мужчин – 1 минута 41.86 секунды;

Фейт Черотич (Кения), бег с препятствиями на 3000 метров среди женщин – 8 минут 51.59 секунды;

Арман Дюплантис (Швеция), прыжок с шестом среди мужчин – 6.30 метра (мировой рекорд);

Итан Катсберг (Канада), метание молота среди мужчин – 84,70 метра;

Сборная США, женская эстафета 4×400 метров – 3 минуты 16.61 секунды;

Сборная США, смешанная эстафета 4×400 метров – 3 минуты 08.80 секунды (повторение предыдущего рекорда).

Этот мировой форум стал вторым наиболее результативным по количеству установленных рекордов турнира в истории соревнований.

Лучший результат по этому показателю сохраняет за собой ЧМ-2022 в Юджине, где было установлено 13 рекордов турнира, из которых 3 – мировые.

Ноа Лайлс – восьмикратный чемпион мира, впереди всего лишь легендарный Болт.