Владимир Кириченко

Организаторы Бриллиантовой лиги опубликовали расписание этапов с прыжками в высоту на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сезон начнется 8 мая в Дохе (Катар), а завершится 5 сентября в Брюсселе (Бельгия).

Соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин и женщин в 2026 году пройдут на девяти из 15 этапов Бриллиантовой лиги.

Расписание этапов с прыжками в высоту сезона-2026:

8 мая – Доха (Катар), мужчины

23 мая – Сямынь (Китай), женщины

31 мая – Рабат (Марокко), женщины

4 июня – Рим (Италия), мужчины

10 июля – Монако (Монако), мужчины

18 июля – Лондон (Великобритания), женщины

23 августа – Силезия (Польша), мужчины и женщины

27 августа – Цюрих (Швейцария), женщины

4–5 сентября – Брюссель (Бельгия, финал), мужчины и женщины

Ранее были определены финалисты премии World Athletics Awards-2025.