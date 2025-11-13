Стал известен график этапов Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту на сезон-2026
Серия турниров начнется в Дохе
около 6 часов назад
Организаторы Бриллиантовой лиги опубликовали расписание этапов с прыжками в высоту на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Сезон начнется 8 мая в Дохе (Катар), а завершится 5 сентября в Брюсселе (Бельгия).
Соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин и женщин в 2026 году пройдут на девяти из 15 этапов Бриллиантовой лиги.
Расписание этапов с прыжками в высоту сезона-2026:
8 мая – Доха (Катар), мужчины
23 мая – Сямынь (Китай), женщины
31 мая – Рабат (Марокко), женщины
4 июня – Рим (Италия), мужчины
10 июля – Монако (Монако), мужчины
18 июля – Лондон (Великобритания), женщины
23 августа – Силезия (Польша), мужчины и женщины
27 августа – Цюрих (Швейцария), женщины
4–5 сентября – Брюссель (Бельгия, финал), мужчины и женщины
Ранее были определены финалисты премии World Athletics Awards-2025.