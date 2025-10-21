Денис Седашов

Руководитель немецкой команды Mercedes Тото Вольф заявил, что команда стремится реабилитироваться на Гран-при Мексики после неудачного выступления на Гран-при США, где Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли не смогли финишировать в топ-3. Слова приводит пресс-служба команды.

До конца сезона осталось всего пять гонок, и нас отделяет всего 10 очков от второго места в Кубке конструкторов. В Остине мы показали не лучший результат, и наши соперники этим воспользовались. Однако в Мексике у нас есть шанс реабилитироваться. Тото Вольф

По его словам, трасса в Мехико создаёт особенные условия: высота над уровнем моря разреженной атмосферой влияет на работу двигателей и тормозов, а также требует высокой прижимной силы.

Мы надеемся на успешное выступление, более сильное, чем несколько дней назад в Техасе. Тото Вольф

