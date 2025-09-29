Исполнительный директор НБА-Европа Джордж Айвазоглу рассказал о целях создания турнира. Цитирует Айвазоглу The Athletic.

«Существующие на континенте баскетбольные команды очень заинтересованы в участии, и во многих случаях эти команды представляют мультиспортивную организацию.

Это отличная возможность для них диверсифицироваться и создать мультиспортивное предложение, которое очень распространено в некоторых странах Европы, таких как Испания, Греция или Турция, и менее распространено в других, таких как Великобритания, но я думаю, что там есть настоящий интерес к нам.

Что действительно интересно, так это то, что эти клубы имеют многовековые традиции на протяжении многих десятилетий, поэтому они создали сильные бренды. Эти бренды, во многих случаях, являются глобальными и имеют болельщиков по всему миру.

С практической стороны, этими (клубами) управляют люди, которые знают, как заполнять стадионы и создавать команды, которые достигают высоких результатов. Помимо созданных ими фан-баз, это огромная ценность, которую они могут предложить этой лиге с самого начала.

Мы также можем увидеть сценарий, когда в некоторых городах в рамках этой лиги будут созданы совершенно новые бренды, но я думаю, что большинство будет из программы первого или второго типа.

Я надеюсь, что мы выведем европейский баскетбол на самый высокий спортивный соревновательный уровень, почти наравне по уровню интереса с европейским футболом».