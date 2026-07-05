Отбор на ЧМ-2027 по баскетболу. Украина – Дания. Видеотрансляция
Команда Багатскиса гарантировала себе место в следующей стадии квалификации
22 минуты назадПодписаться в
Святослав Михайлюк / Фото - ФБУ
Сегодня, 5 июля, сборная Украины по баскетболу сыграет шестой, завершающий матч первого этапа квалификации чемпионата мира-2027.
Соперником украинцев станет сборная Дании. Игра состоится в Фаруме, пригороде Копенгагена.
Матч начнется в 16.00. Трансляция – на «Суспільне Спорт» и «Київстар ТБ».
2 июля Украина одержала победу над сборной Грузии – 95:76, которая гарантировала украинцам место в следующей стадии квалификации.
Отметим, матч против Дании имеет турнирное значение, так как результаты первого раунда полностью переносятся дальше.
Напомним, Святослав Михайлюк – самый результативный игрок последних матчей европейской квалификации ЧМ.