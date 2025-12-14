Этап Кубка мира в Хохфильцене. Мужская эстафета. Видеотрансляция
Украина будет бежать под 9-м номером
около 2 часов назад
Дмитрий Пидручный / Фото - Facebook
Сегодня, 14 декабря, состоится мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
Начало – в 13.00 по Киеву.
Прямая трансляция доступна на сайте и телеканале «Суспільне Спорт», а также на местных телеканалах «Суспільного».
Украина побежит под 9-м номером в составе Богдана Цимбала, Виталия Мандзина, Богдана Борковского и Дмитрия Пидручного.
Старт-лист:
Украина: Богдан Цымбал – Виталий Мандзин – Богдан Борковский – Дмитрий Пидручный
Напомним, Мандзин стал лучшим среди украинцев в спринте Кубка мира в Хохфильцене.