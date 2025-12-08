Михаил Цирук

Первый этап Кубка мира по биатлону 2025-26 завершен, и пока до следующего, в австрийском Хохфильцене, остается еще четыре дня, самое время подвести итоги того, что мы увидели на трассе Эстерсунда, в том числе и в исполнении украинских спортсменов.

Провальный старт Украины

Еще несколько лет назад украинские болельщики биатлона время от времени радовались завоеванным медалям. Далее наступили немного более тяжелые времена, и нам пришлось довольствоваться приличными позициями в топ-30 или топ-20. Казалось, хуже уже не будет, но реальность оказалась другой, и на старте нового сезона украинцам приходится радоваться любым набранным очкам, ведь финиш в зачетной зоне пока дается нашим спортсменам чрезвычайно тяжело.

Совсем не легче все идет и в эстафетах. Новая кампания началась для нашей команды с 15 места в женской эстафете, которое завоевали сестры Дмитренко, Елена Городная и Александра Меркушина. Значительно лучше проявили себя мужчины в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Богдана Цимбала и Дмитрия Пидручного. Несмотря на три круга штрафа, наша команда сумела попасть в топ-10, став девятой.

А вот в смешанных эстафетах дела пошли совершенно иначе. В сингл-миксте Антон Дудченко и Александра Меркушина стали 12-ми, а в классическом Богдан Цимбал, Богдан Борковский, Анастасия Меркушина и Елена Городная заняли 18 позицию, и такой результат стал худшим в истории показателем Украины в этой дисциплине.

Откровенно разочаровали наши и почти в всех личных гонках. Серия провалов началась с женской индивидуалки, в которой лучшим результатом украинок стало 46 место Кристины Дмитренко. Немного лучше, но не существенно, индивидуальная гонка сложилась для мужчин. Лучший результат там продемонстрировал Богдан Борковский (44), который вообще попал в заявку лишь из-за болезни Дмитрия Пидручного. Также в топ-50 финишировал Богдан Цимбал (47).

Женская сборная продолжила разочаровывать и в последующих индивидуальных соревнованиях. В спринте высшей позицией также стала 46: на этот раз её заняла Дарина Чалик, и только ей удалось квалифицироваться в преследование, в котором она выступила неудачно, потеряв 6 позиций и финишировав 52-й.

Светлое пятно в виде Мандзина

Не разочаровал украинских болельщиков на первом этапе лишь один человек - Виталий Мандзин. Индивидуальная гонка у него не удалась (750), но дальше - пошло-поехало, и даже постреляло.

В спринте Мандзин занял 24 место, принесший Украине первые очки в сезоне, а в преследовании отработал еще лучше, допустив всего один промах и финишировав в топ-20 (19). До пасьюта также отобрался Богдан Борковский, однако проявил себя там не слишком удачно, так что набранные очки Мандзина пока остаются для Украины единственными в этом сезоне.

Финский биатлон на подъеме

Поскольку выступления украинцев пока не заслуживают слишком много внимания, поговорим и о других интересных вещах, которые случились на первом этапе КС. Одним из главных его открытий стала сборная Финляндии, а особенно 23-летняя Соня Лейнамо.

Она заняла второе место, отстав от победительницы всего на 0,3 секунды, и это попадание на подиум стало для молодой спортсменки дебютным в карьере. Но свое золото на этом этапе сборная Финляндии все-таки завоевала. Его принесла другая биатлонистка - Суви Минккинен, которая стала лучшей в спринте, а в преследовании была вынуждена сменить золото на серебро.

Возвращение Вирер

Другую знаковую для себя победу на этом этапе одержала живая легенда женского биатлона Доротея Вирер. 35-летняя итальянка завоевала первое золото на этапе КС за более чем 2,5 года, а первая ступенька в индивидуалке, которой Доро открыла для себя личный сезон, оказалась очень драматичной, ведь преимущество над серебряной призеркой Лейнамо составило всего 0,3 секунды.

Конечно, этот результат вовсе не означает, что Вирер будет бороться за высшие места на протяжении всего сезона, однако подобные возвращения легенд - это всегда то, что вызывает дополнительный интерес и зрительское внимание.

Невероятный камбэк Гаузер

Женская сборная Финляндии, которую мы уже успели похвалить, вполне могла рассчитывать на два золота на этом этапе, но против была она - невероятная Лиза-Тереза Гаузер. В гонке-преследовании 31-летняя австрийка стартовала только четвертой, но провела просто невероятную работу на огневых рубежах и все-таки догнала Суви Минккинен, которая имела, казалось бы, невероятно комфортный запас и могла позволить себе один единственный промах на последней стрельбе.

Но Гаузер совершила просто невероятный камбэк: выходя из последнего рубежа она проигрывала финской конкурентке аж 12 секунд, однако все-таки смогла ее догнать и обойти перед самым финишем, вырвав просто невероятно драматическое золото. Как говорится, за такое мы и любим биатлон, не так ли?

