Украина назвала состав на женскую эстафету этапа Кубка мира в Контиолахти
Гонка состоится 8 марта
около 2 часов назад
Фото: Дмитрий Евенко
Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определил четверку спортсменок, которые представят страну в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира-2025/26 в Контиолахти. Сообщает Суспільне Спорт.
Анастасия Меркушина — Кристина Дмитренко — Дарина Чалик — Елена Городна
Женская эстафета в финском Контиолахти запланирована на воскресенье, 8 марта.
Без штрафных кругов: Украина в топ-7 мужской эстафеты в Контиолахти.