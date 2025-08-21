Сэм Джонс, менеджер бывшего обладателя титула IBF в тяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), для Sky Sports прокомментировал прекращение сотрудничества между боксёром и его тренером Доном Чарльзом после поражения в реванше от абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Он (Дюбуа — прим.) решил, что ему нужны обновления в команде — новый голос, новый план. Но это не умаляет того, что сделал Дон Чарльз. Он выполнил фантастическую работу.

Они провели несколько невероятных вечеров. Бой против Эй Джея на «Уэмбли» был культовым, и Дон сыграл в этом огромную роль. Но это жизнь — Даниэль чувствовал, что ему нужны изменения, и это именно то, что произошло.

Даниэль просто хочет выигрывать бои. Он боец до глубины души.

Он был разочарован своим выступлением против Усика. Он думает, что мог бы выступить гораздо лучше. Но в этом нет ничего постыдного — проиграть лучшему супертяжеловесу поколения.

Даниэль проиграл ему пару раз. Он проиграл Джо Джойсу, когда был очень молодым. В этом нет ничего постыдного. Он — бывший чемпион, а теперь его единственная цель — стать двукратным чемпионом в супертяжелом весе».