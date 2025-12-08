Денис Седашов

Видеоблогер и боксер Джейк Пол продолжает готовиться к бою с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), который состоится в конце месяца. Американец проводит интенсивные тренировки и спарринги, чтобы подойти к поединку в максимальной форме.

Тренер Джо Галлахер сообщил в X, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а сейчас тяжеловес Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) остался приятно удивлен работой Пола после спаррингов.

Я написал Лоуренсу, и он очень положительно отозвался о Джейке Поле и о том, как хорошо у него получается в спаррингах с Фрэнком Санчесом и Джаредом Андерсоном. Джо Галлахер

В то же время наставник признал, что Околи не делал смелых прогнозов относительно шансов Пола в бою против Джошуа:

Не думаю, что он зашёл так далеко, чтобы говорить о его возможной победе над Джошуа. Джо Галлахер

Напомним, что бой Джошуа – Джейк Пол состоится в декабре 2025 года. Боксеры получат космические гонорары.