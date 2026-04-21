Денис Седашов

Бой в тяжелом весе между британцем Лоуренсом Околи (23-1, 17 КО) и французом Тони Йокой (15-3, 12 КО) может не состояться. Бывший чемпион мира в двух дивизионах Околи сдал положительную допинг-пробу накануне боксерского вечера в Париже.

Об инциденте официально сообщила промоутерская компания Queensberry, ссылаясь на данные VADA. Бой должен был стать главным событием турнира, запланированного на 25 апреля.

Прошлой ночью VADA информировала Queensberry, что Лоуренс Околи сдал положительный тест на допинг перед боксерским шоу в Париже в эту субботу. Дополнительная информация о мероприятии будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним, свой последний бой Околи провел в декабре прошлого года, досрочно победив Эбенизера Тетте.

