Украинский боксер первого среднего дивизиона Сергей Богачук (26-2, 24 KO) для портала vRINGе поделился мыслями о лидерах своей весовой категории.

«Кроуфорд — он как бы на первом месте... Даже не так... Если просто взять бой Фундора – Кроуфорд, то в нем победит Кроуфорд. Почему? Потому что Фундора не любит технических специалистов. Создать ему проблемы могут в первую очередь технические специалисты. Те, которые неудобны. Которые бьют с дистанции. Которые много двигаются. Такой боксер может создать Фундоре проблемы. И этот боксер — это Кроуфорд. Он может Фундору „перетыкать“. Но если он недооценит Фундору и попытается его сломать, тогда у него начнутся проблемы. Это два сильнейших бойца в моей весовой категории.

Ортис неплох. Он, кстати, меня удивил. В бою с Мадримовым были моменты, когда я думал, что он его сейчас явно прибьет. Именно конкретно так переехал Мадримова. Я этого не ожидал. Думал, что Мадримов его переиграет. Смотрите, в боксе все так интересно. Мадримов дал тяжелый бой Кроуфорду, но проиграл Ортису. Причем проиграл так нормально. Но если бы был бой между Ортисом и Кроуфордом, то, думаю, Теренс его разберет. Причем, разберет конкретно. Потому что Ортис — он немного туповат в этом плане».