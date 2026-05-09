Владимир Кириченко

Легендарный британский промоутер Фрэнк Уоррен для Fight Hub TV поделился мыслями о потенциальном поединке обладателя титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе и чемпиона WBC в полутяжелом весе американца Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО) против лидера хевивейта украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Это было бы немного неожиданно, но мы видели, как Турки упоминал потенциальный бой между Бенавидесом и Усиком. Это нарушает какие-то планы? Потому что, очевидно, Усик сказал, что хочет встретиться с Фабио.

«Если Усик хочет драться с ним или с кем-то еще, ему придется освободить пояса. Вот и все. Ребята боролись за право быть претендентами номер один на титулы. Я испытываю огромное уважение к Усику. Так что он либо будет драться с ними, либо нет. А если нет, тогда тот, претендент номер один, будет драться с номером два за пояс».

29-летний Бенавидес поднялся в тяжелый вес и в начале мая нокаутировал Хильберто Рамиреса и стал чемпионом в третьем для себя дивизионе.

Александр проведет поединок против кикбоксера Рико Верхувена 23 мая в Гизе, Египет.

Ранее сообщалось, что в команде чемпиона мира из США настроены побиться с Усиком.