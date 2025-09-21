Непобежденный британский проспект Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) заявил, что хочет провести бой против бывшего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО).

Цитирует Шираза bloodyelbow.com.

«Сначала мне необходимо получить этот бой. Так что с божьей помощью мы его получим.

Возможно, мы сразимся в мае, на неделе Синко де Майо, так как я не думаю, что Канело проведет бой в ближайшее время. В нашем поединке будут фейерверки. Посмотрим, какое будущее ждет нас в суперсреднем весе. Надеюсь, что перед этим я получу бой за титул чемпиона мира или что-то подобное».