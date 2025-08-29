Британский боксер второго среднего дивизиона Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) для The Ring поделился мыслями о возможном бое с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«Бой с Канело – он возможен. Этот бой состоится при условии, что он легко победит Кроуфорда. И я верю, что он это сделает.

Но в то же время во второй средней весовой категории, я думаю, что в топ-10 нет ни одного боя, где можно поставить двух бойцов и быть уверенным, что один из них победит. Любой из боев хорош для проведения.

Но в идеале для меня я хотел бы встретиться с Канело, потому что динамика этого вида спорта, которая сейчас есть, дает возможность встретиться с одним из самых выдающихся бойцов в боксе, так почему бы не бросить себе вызов, не попробовать и не выложиться на полную?».