Британский проспект рассказал, при каких условиях состоится его бой с Канело
Все будет зависеть от мегабоя в Лас-Вегасе
около 1 часа назад
Британский боксер второго среднего дивизиона Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) для The Ring поделился мыслями о возможном бое с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
«Бой с Канело – он возможен. Этот бой состоится при условии, что он легко победит Кроуфорда. И я верю, что он это сделает.
Но в то же время во второй средней весовой категории, я думаю, что в топ-10 нет ни одного боя, где можно поставить двух бойцов и быть уверенным, что один из них победит. Любой из боев хорош для проведения.
Но в идеале для меня я хотел бы встретиться с Канело, потому что динамика этого вида спорта, которая сейчас есть, дает возможность встретиться с одним из самых выдающихся бойцов в боксе, так почему бы не бросить себе вызов, не попробовать и не выложиться на полную?».
Бой Канело и Кроуфорда состоится 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе.
Ранее Турки Аль аш-Шейх заявил, что Шираз в 2026 году может сразиться с Канело.