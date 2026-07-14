Владимир Кириченко

Британский совет по контролю бокса (BBBofC) рассматривает возможность введения дивизиона легкого крузервейта в мужских соревнованиях. Об этом сообщил Uncrowned.

BBBofC предлагает создать новую весовую категорию с лимитом в 185 фунтов (83,91 кг). Таким образом она может стать промежуточной между полутяжелым (до 79,38 кг) и первым тяжелым (до 90,7 кг).

В настоящее время это предложение находится на стадии рассмотрения. Недавно Генеральный секретарь организации Роберт Смит отправил владельцам мировых организаций электронное письмо с просьбой выразить свое мнение.

«Одной из причин является нынешняя разница в 25 фунтов между категориями полутяжелого и первого тяжелого веса, которая является самой большой среди всех дивизионов. Учитывая, что современные спортсмены более крупные и сильные, члены комиссии считают, что это станет существенным изменением с точки зрения охраны здоровья и безопасности».

В 2020 году WBC создала вес бриджервейт, который в 2023 году признала WBA под названием «суперкрузервейт». В нем соревнуются боксеры с 91 до 102 кг.

Напомним, WBC презентовала первый гуманитарный пояс, его получит победитель боя Фьюри – Вах.