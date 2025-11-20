Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (54-7-1, 34 КО) вернется на ринг 24 января на шоу в Сан-Луис-Потоси (Мексика). Об этом сообщает The Ring.

Соперником должен стать аргентинец Ангель Хулиан Сакко (10-1-1, 4 КО), который не боксировал с 2023 года.

Чавес-младший в предыдущем поединке был побежден единогласным решением судей Джейком Полом 27 июня в Honda Center в Анахайме, Калифорния.

За последние 5 лет Хулио Сезар провел лишь 6 поединков, одержав три победы и три поражения.

Сообщалось, что 39-летний боксер в настоящее время ожидает суда по обвинениям в связях с картелями и незаконной перевозке оружия в Мексику.

Летом боксера депортировали из США и заключили в тюрьму в Мексике, однако освободили через несколько дней.