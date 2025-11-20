Чавес-младший вернется на ринг в начале 2026 года
Скандальный мексиканец никак не может оставить бокс
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (54-7-1, 34 КО) вернется на ринг 24 января на шоу в Сан-Луис-Потоси (Мексика). Об этом сообщает The Ring.
Соперником должен стать аргентинец Ангель Хулиан Сакко (10-1-1, 4 КО), который не боксировал с 2023 года.
Чавес-младший в предыдущем поединке был побежден единогласным решением судей Джейком Полом 27 июня в Honda Center в Анахайме, Калифорния.
За последние 5 лет Хулио Сезар провел лишь 6 поединков, одержав три победы и три поражения.
Сообщалось, что 39-летний боксер в настоящее время ожидает суда по обвинениям в связях с картелями и незаконной перевозке оружия в Мексику.
Летом боксера депортировали из США и заключили в тюрьму в Мексике, однако освободили через несколько дней.