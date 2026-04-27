Денис Седашов

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) официально возвращается на ринг. Его следующим соперником станет албанец Кристиан Пренга (20-1, 20 КО).

Поединок состоится 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Эта встреча станет для британца «разогревом» перед ожидаемым мегабоем против Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), который запланирован на конец года.

Для Джошуа это будет первый бой после тяжелой психологической и физической паузы. В декабре 2025 года, вскоре после победы над Джейком Полом, Эй Джей попал в ДТП, в котором погибли двое его тренеров.