Джессі Родригес отказался от всех титулов чемпиона мира
Непобедимый американец дебютирует в новом для себя дивизионе
около 3 часов назадПодписаться в
Джесси Родригес / Фото - ESPN
Американский боксер Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) освободил титулы чемпиона мира WBC, WBA и WBO во втором наилегчайшем весе. Об этом сообщает Bad Left Hook.
Он освободил пояса перед дебютом в более легком весе.
13 июня Родрігес проведет бой против Антонио Варгаса – обладателя титула WBA этой весовой категории.
Ранее WBC отобрала у Джессі титул чемпиона мира.
Напомним, звездный американец готов к проведению боев с братьями Иноуе.
Поделиться