WBC лишила Джессі Родрігеса титула чемпиона мира.
Джесси сменит дивизион?
33 минуты назадПодписаться в
Джесси Родригес / Фото - ESPN
WBC (Всемирный боксерский совет) лишил американца Джесси Родригеса (23-0, 16 KO) титула чемпиона мира во втором наилегчайшем дивизионе. Об этом сообщает The Ring.
Это произошло после того, как он заявил, что не вернется в эту весовую категорию.
Ожидается, что Родригес также откажется от своих чемпионских титулов The Ring, WBA и WBO.
13 июня Джесси Родригес проведет бой против чемпиона WBA в легчайшем весе Антонио Варгаса.
Ранее сообщалось, что титулованный американец готов к проведению боев с братьями Иноуэ.
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