Владимир Кириченко

WBC (Всемирный боксерский совет) лишил американца Джесси Родригеса (23-0, 16 KO) титула чемпиона мира во втором наилегчайшем дивизионе. Об этом сообщает The Ring.

Это произошло после того, как он заявил, что не вернется в эту весовую категорию.

Ожидается, что Родригес также откажется от своих чемпионских титулов The Ring, WBA и WBO.

13 июня Джесси Родригес проведет бой против чемпиона WBA в легчайшем весе Антонио Варгаса.

Ранее сообщалось, что титулованный американец готов к проведению боев с братьями Иноуэ.