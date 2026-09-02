Владимир Кириченко

Александр Красюк, бывший промоутер Александра Усика (25-0, 16 КО), поделился мыслями о том, в чем разница между его бывшим подопечным и украинским боксером полутяжелого веса Александром Хижняком (3-0, 2 КО).

Засияет ли Хижняк в профи? В чем разница между Хижняком и Усиком?

«С Божьей помощью – засияет. Разница в том, что Усику повезло с промоутером, а Хижняку – нет».

Хижняк является клиентом Usyk 17 Promotions.

В августе в бою за пояс WBA Gold International Александр победил Дурваля Элиаса Паласио – это был первый титульный поединок в профессиональной карьере украинца. Бой прошел во Львове на вечере бокса Usyk 17 Promotions.

Ранее Красюк высказался о сотрудничестве Беринчика с экстренером Усика.