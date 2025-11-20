Американский супертяжеловес Джермейн Франклин (24-2, 15 KO) обсудил свой будущий поединок против британского проспекта Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО).

Цитирует Франклина The Ring.

«Я Джермейн Франклин, я воин внутри и снаружи. Я умру за это. Ему придется постараться ради победы. Я не лягу ни под кого.

Скептики лишь разжигают во мне огонь. Всю жизнь я доказывал людям, что они ошибаются. Я представляю большую угрозу. Я немного неудобен и могу драться в разных позициях. К этому сложно приспособиться. Я несу большую угрозу в бою.

В этом поединке я проверю все. Ему будет нелегко. Ему придется поработать ради победы. Я выхожу драться, я воин. Я способен нейтрализовать ходы соперника. Так что я знаю, что смогу его проверить».