Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) после победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым заявил, что есть только один боксер, с которым он готов встретиться в следующем поединке в случае срыва мегабоя с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

По словам Фьюри, он не против провести третий бой с Александром Усиком. Цитирует Тайсона boxingnewsonline.net.

«Меня не интересует Дэниэль Дюбуа. Меня не интересует Мозес Итаума. Меня не интересуют все эти парни. Все они отличные бойцы, я желаю им всего наилучшего в мире и удачи, но я хочу подраться с Энтони Джошуа. Вот и всё. Или, если Эй Джей этого не хочет, давайте устроим трилогию с Усиком».

Напомним, что 11 апреля Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лондоне.