Денис Седашов

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) заявил, что его 16-летняя дочь Венесуэла после помолвки с боксером Ноа Принцем должна следовать традициям семьи. Сообщает sportbible.

По словам Фьюри, в его семье действует правило: дети живут дома, пока не создадут собственную семью. «Пока они не женаты, не покинут наш дом — и я этого не хочу».

Кроме этого, Фьюри стремится научить детей ценить деньги и простые вещи, несмотря на то, что у них есть доступ к роскоши.

Вместе с женой он воспитывает семерых детей, но ранее признавался, что мечтает иметь ещё больше — до 11.

