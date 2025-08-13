Непобежденный британский супертяжеловес Мозес Итаума (12-0, 10 KO) уверенно заявил, что быстро победит бывшего претендента на титул и своего соотечественника Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).

Цитирует Итауму boxingnews24.com.

«Если я буду боксировать, следуя плану на бой, то должен его нокаутировать. Довольно быстро нокаутировать. Я не знаю, сможет ли он отвечать мне в плане скорости. Что бы они ни предложили, я буду готов. Я не могу дождаться, когда пошумлю.

Для меня не имеет значения, сколько будет зрителей. Мне все равно платят ту же сумму за 10 и за 50 проданных билетов. Вы хотите, чтобы я оказывал на себя давление.

Я не проходил 16-недельный тренировочный лагерь под Диллиана Уайта. У меня в целом был 16-недельный лагерь, потому что я боксировал с Майком Балогуном. Безусловно, перед боем с ним я провел тяжелые спарринг-сессии и тяжелый лагерь. Пусть соперник и не был самым сильным, но мне нужно было готовиться так, будто он самый сильный. Тренировочный лагерь все равно был тяжелым. Я неделю отдыхал, а потом снова вернулся в лагерь».