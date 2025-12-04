Усик объяснил, почему хочет подраться с Уайлдером
Бронзовый бомбардировщик остается грозой в супертяжелом весе
около 1 часа назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал, почему хочет провести поединок против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО).
«Вы знаете, почему я хочу драться с Уайлдером? Потому что он очень известный парень.
Этот парень в последние 10-15 лет был чемпионом и очень опасным соперником, поэтому…».
Ранее Усик назвал потенциального соперника после поединка с Уайлдером.