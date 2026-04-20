Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дэвид Прайс (25-7, 20 KO) дал свой прогноз на потенциальный поединок между Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

Цитирует Прайса boxingnewsonline.net.

«Я думаю, что Фьюри выиграет этот бой по очкам. Это то, что я всегда говорил. Я считаю, что то, как он будет использовать свои габариты, окажется Энтони Джошуа не по зубам. Он будет сближаться. На средней дистанции Джошуа никому не уступает в мощи, но Тайсон Фьюри может удерживать его на дистанции, на безопасном расстоянии. И он способен делать это весь вечер.

У них обоих отличные двигатели, но Тайсон Фьюри очень расслаблен на боксерском ринге. Он как будто выйдет на прогулку».