Канело ответил, сколько боев он проведет до завершения карьеры
Звездный мексиканец уже все доказал на ринге
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) заявил, что ему осталось провести еще 3-4 боя до завершения карьеры.
«Речь не о деньгах. Я получаю много больших гонораров, как ты говоришь, но я все еще люблю бокс. Я делаю это не потому, что зарабатываю большие деньги, а потому, что действительно до сих пор получаю удовольствие.
Но мне уже нечего доказывать. Я достиг в боксе практически всего. Мне осталось провести еще три-четыре боя, потому что у меня есть и другие цели вне бокса».
Например?
«Мой бизнес и возможность наслаждаться…».
Canelo Promotions?
«Нет, не думаю».
Нет?
«С учетом того, что сейчас происходит с промоутерами, я не хочу быть втянутым в подобные вещи. У меня нет цели быть промоутером или сражаться с другими. Я не хочу в это впутываться».
Свой следующий поединок мексиканец проведет 31 октября против обладателя титула WBC Кристиана Мбиллы (29-0-1, 24 KO).
Напомним, Канело стремится получить реванш против Кроуфорда.
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