Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион во втором среднем дивизионе мексиканец Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) заявил, что ему осталось провести еще 3-4 боя до завершения карьеры.

«Речь не о деньгах. Я получаю много больших гонораров, как ты говоришь, но я все еще люблю бокс. Я делаю это не потому, что зарабатываю большие деньги, а потому, что действительно до сих пор получаю удовольствие.

Но мне уже нечего доказывать. Я достиг в боксе практически всего. Мне осталось провести еще три-четыре боя, потому что у меня есть и другие цели вне бокса».

Например?

«Мой бизнес и возможность наслаждаться…».

Canelo Promotions?

«Нет, не думаю».

Нет?

«С учетом того, что сейчас происходит с промоутерами, я не хочу быть втянутым в подобные вещи. У меня нет цели быть промоутером или сражаться с другими. Я не хочу в это впутываться».

Canelo believes he has 3-4 more fights left before calling it a career:



"I don't do it because I get big paydays. I do it because I still truly enjoy and love boxing.



There is nothing left for me to prove because I've accomplished pretty much everything in boxing.



Maybe there… pic.twitter.com/YEn2tIQVCs — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 22, 2026

Свой следующий поединок мексиканец проведет 31 октября против обладателя титула WBC Кристиана Мбиллы (29-0-1, 24 KO).

Напомним, Канело стремится получить реванш против Кроуфорда.