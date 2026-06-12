Рас Анбер, катмен владельца титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (25-0, 16 КО), для The Ring рассказал о своем самом теплом воспоминании в боксе.

«Независимо от моей работы с Усиком, Ломой, завоеванием чемпионских поясов – какими бы величественными ни были те победы, какими бы масштабными ни были те события, ничто и никогда не сравнится с выигрышем Отиса Гранта чемпионского титула.

Это навсегда останется моим самым большим и самым тёплым воспоминанием по той простой причине, что за 16 лет до того, когда ему было 13, а мне всего лишь на несколько лет больше, 19 или 20, мы мечтали и говорили: «Мы выиграем чемпионский титул». И это сбылось в декабре 1997 года, как ни странно, в Шеффилде – родине чемпионата мира по снукеру. Ничто с этим не сравнится».