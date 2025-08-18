Хргович хочет подраться с Итаумой? Хорват назвал себя подонком
Деньги решают всё
около 1 часа назад
Мозес Итаума / Фото - BBC
Хорватский боксер супертяжелого дивизиона Филип Хргович (19-1, 14 КО) ответил, хочет ли он сражаться с британским проспектом Мозесом Итаума (13-0, 11 КО).
Цитирует Хрговича boxingnews24.com.
«Конечно, он молодая, перспективная суперзвезда, а я – самый крутой негодяй в дивизионе.
Это было бы для него отличным испытанием, чтобы понять, настоящий ли он боец. Он – новый Майк Тайсон или я – новый Джордж Форман? Я хотел бы с ним сразиться, но все зависит от Фрэнка Уоррена. Сколько он заплатит».
Напомним, 17 августа Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде.
Напомним, саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Итаума с абсолютным чемпионом Александром Усиком.