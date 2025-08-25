В Британии подобрали соперника для Итаумы – это обидчик Джошуа
К бою с Усиком нужно подготовиться?
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Тони Беллью назвал, кого хочет видеть следующим соперником перспективного британского боксера Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО).
Цитирует Беллью givemesport.com.
«Как по мне, следующим боем для него должен быть кто-то вроде Энди Руиса. Он — идеальный соперник. И Мозес гарантированно пройдет несколько раундов против Энди Руиса.
Потому что ни при каких обстоятельствах Мозес не может выйти на бой с Александром Усиком, не имея боя больше шести раундов. Так не должно быть».
16 августа Итаума нокаутировал ветерана хевивейта Диллиана Уайта в 1-м раунде.
Руис получил повреждение в своем последнем бою против Джарелла Миллера, который завершился вничью в августе прошлого года.
Напомним, Итаума вошел в топ-10 рейтинга The Ring.