Бывший чемпион мира Тони Беллью назвал, кого хочет видеть следующим соперником перспективного британского боксера Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО).

Цитирует Беллью givemesport.com.

«Как по мне, следующим боем для него должен быть кто-то вроде Энди Руиса. Он — идеальный соперник. И Мозес гарантированно пройдет несколько раундов против Энди Руиса.

Потому что ни при каких обстоятельствах Мозес не может выйти на бой с Александром Усиком, не имея боя больше шести раундов. Так не должно быть».