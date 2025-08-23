Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Рой Джонс-младший поделился мыслями о наследии своего легендарного соотечественника Флойда Мейвезера-младшего.

Цитирует Джонса-младшего badlefthook.com.

«Он дрался со многими отличными бойцами, но который из них был на пике, который был на его уровне, а Канело еще даже не был в расцвете?

Я не говорил, что он не дрался с хорошими бойцами, я сказал, что он не дрался с бойцами своего уровня. Например, когда Берто дрался с ним, был ли Берто еще в расцвете сил, был ли Берто в лучшей форме? Был ли Шейн Мосли в лучшей форме? Был ли Оскар Де Ла Хойя в лучшей форме? Победил ли он вообще Оскара Де Ла Хойю?

Рикки Хаттон? Что можно сказать о Рикки Хаттоне? Пакьяо сделал то же самое... Рикки Хаттон, это шаблон. Посмотри на него, и ты поймешь, кто он. Он слишком прост. Рикки Хаттон никогда не победит Флойда Мейвезера.

Он дрался с Костей Цзю? Он дрался с Полом Уильямсом? Он дрался с Верноном Форрестом? Я никогда не говорил, что он не был великим чемпионом, я говорю о лучших независимо от веса, о лучших за все времена. Костя Цзю остановил Джуду в двух раундах, а тебе понадобилась целая ночь, чтобы победить его.

Канело, в 21 год... Флойд получил то, чего хотел, это было слишком рано».