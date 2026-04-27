Прэнга: «Джошуа ошибся, выбрав меня соперником»
Бой состоится 25 июля в Эр-Рияде
около 1 часа назад
Албанский супертяж Кристиан Пренга (20-1, 20 КО) прокомментировал анонс поединка против экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Бой состоится 25 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Слова приводит Matchroomboxing.
Пренга заявил, что команда британца недооценивает его возможности.
Энтони Джошуа — великий боец, но он совершил ужасную ошибку, выбрав меня в качестве своего соперника. Это тот бой, который изменит всё в моей и его жизни. Я знаю, что у них большие планы после этого боя. Я знаю, что они меня недооценивают. И я этому рад. Я сорву их планы и шокирую мир в июле в Саудовской Аравии.
Эта встреча рассматривается как этап подготовки Джошуа к поединку с Тайсоном Фьюри, который запланирован на конец 2026 года.
Поделиться