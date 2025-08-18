Олег Гончар

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился мыслями о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО), сообщает портал SecondsOut.

Портер посетил тренировочный лагерь Кроуфорда и остался впечатлен его формой и мотивацией.

«Я видел Терренса во время спарринга. Мы поговорили, и он подтвердил все, что я чувствовал. Он на грани своего пика, становится сильнее и до сих пор любит бокс. Страсть к делу — это ключ». Шон Портер

Портер отметил, что Кроуфорд спаррингует с крупными бойцами ростом около 182 см и весом до 90 кг, поэтому в бою с Канело не столкнется с чем-то новым.

Поединок Кроуфорд – Альварес состоится 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе.