Денис Седашов

Британский супертяж Диллиан Уайт (31-3, 21 КО), который в субботу в Саудовской Аравии выйдет на ринг против непобежденного Мозеса Итаума (12-0, 10 KO), признался, что не боится вызовов — ведь вся жизнь проходила в борьбе за выживание.

Я всегда был бойцом. Родился в 1988 году во время урагана на Ямайке — тогда ветер снес крышу с дома моей мамы прямо во время родов. Я знаю, что такое упорство и борьба. Всю жизнь я боролся, и теперь знаю, что делать на ринге. Диллиан Уайт

Он вырос в городе Порт-Антонио в чрезвычайно трудных условиях, едва не умерев от голода. Детство прошло без матери, которая переехала в Англию на заработки.

Будущий боксер жил то с родственниками, то вообще без опекунов, выживая за счет случайных подработок, продажи фруктов и стеклянных бутылок, а иногда — питаясь из контейнеров.

Я не воровал деньги, но воровал еду и вещи, чтобы выжить. Продавал пустые бутылки из-под Фанты, работал на фермах. Это была очень тяжелая жизнь. Диллиан Уайт

В 12 лет он переехал к матери в Великобританию, но попал в криминальную среду Лондона. Был ранен ножом, а в 13 лет стал отцом. Спас его спорт – сначала кикбоксинг, а затем и бокс.

Первый любительский поединок провел в 20 лет, а затем стал профессионалом и заработал миллионы, сражаясь с лучшими супертяжеловесами мира.

Я никогда не думал, что стану боксером или чемпионом, но спорт буквально спас мне жизнь. Диллиан Уайт

За последнее десятилетие Уайт провел ряд ярких поединков, среди которых против Энтони Джошуа, Дерека Чисоры и Джозефа Паркера.

Поединок между Уайтом и Итаумой состоится 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

По материалу The Sun.