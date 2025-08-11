От мусорных баков до ринга. Диллиан Уайт раскрыл непростую историю жизни
Боксер рассказал, как спорт спас его жизнь
42 минуты назад
Британский супертяж Диллиан Уайт (31-3, 21 КО), который в субботу в Саудовской Аравии выйдет на ринг против непобежденного Мозеса Итаума (12-0, 10 KO), признался, что не боится вызовов — ведь вся жизнь проходила в борьбе за выживание.
Я всегда был бойцом. Родился в 1988 году во время урагана на Ямайке — тогда ветер снес крышу с дома моей мамы прямо во время родов. Я знаю, что такое упорство и борьба. Всю жизнь я боролся, и теперь знаю, что делать на ринге.
Он вырос в городе Порт-Антонио в чрезвычайно трудных условиях, едва не умерев от голода. Детство прошло без матери, которая переехала в Англию на заработки.
Будущий боксер жил то с родственниками, то вообще без опекунов, выживая за счет случайных подработок, продажи фруктов и стеклянных бутылок, а иногда — питаясь из контейнеров.
Я не воровал деньги, но воровал еду и вещи, чтобы выжить. Продавал пустые бутылки из-под Фанты, работал на фермах. Это была очень тяжелая жизнь.
В 12 лет он переехал к матери в Великобританию, но попал в криминальную среду Лондона. Был ранен ножом, а в 13 лет стал отцом. Спас его спорт – сначала кикбоксинг, а затем и бокс.
Первый любительский поединок провел в 20 лет, а затем стал профессионалом и заработал миллионы, сражаясь с лучшими супертяжеловесами мира.
Я никогда не думал, что стану боксером или чемпионом, но спорт буквально спас мне жизнь.
За последнее десятилетие Уайт провел ряд ярких поединков, среди которых против Энтони Джошуа, Дерека Чисоры и Джозефа Паркера.
Поединок между Уайтом и Итаумой состоится 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
По материалу The Sun.
