«Привезите кого-нибудь посильнее: Грицив — о победе над Дуродолой»
Украинец одержал победу нокаутом в первом раунде
9 минут назад
Украинский боксер Александр Грицив (13-0, 9 KO) прокомментировал досрочную победу над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой (50-11, 44 КО). На вечере бокса во Львове обладатель титула WBC Francophone в бриджервейте нокаутировал соперника уже в первом раунде. Слова приводит ua.tribuna.com.
Что я могу сказать? Привезите кого-то посильнее, и вы увидите более долгий бой. А пока я буду в первом раунде. Привезете кого-то посильнее? Да? Хорошо.
