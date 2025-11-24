Польский боксер тяжелого дивизиона Михал Сочинский (11-1, 8 KO) находится в искусственной коме после поединка с украинцем Рамазаном Муслимовым (9-0, 6 KO). Об этом для TVP Sport сообщил промоутер поляка Анджей Василевский.

«Михал интубирован, гематом нет, зато есть сильный отек. Решено, что его транспортируют в больницу в Люблине.

Врачи говорят, что ситуация стабильная и в данный момент ничего тревожного не происходит. Результаты МРТ это подтверждают. Михал будет получать лекарства и, вероятно, еще несколько дней будет находиться в коме.

Мы постоянно держим руку на пульсе, находимся на связи с врачами и верим, что все закончится хорошо.

Хочу также подчеркнуть, что в этой всей драматической ситуации фантастически вел себя президент Хелма господин Якуб Банашек. Он лично дежурил в больнице почти всю ночь рядом с Михалом и координирует все действия».