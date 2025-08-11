Владимир Кириченко

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) поделился мыслями о бое между обладателем титула WBA в первом среднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Цитирует Шакура boxingnews24.com.

«Кроуфорд – единственный, кто может победить Канело во втором среднем весе. Канело не очень хорошо справляется с левшами, а стиль Теренса идеально подходит, чтобы это использовать».

Напомним, что бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стадиум в Лас-Вегасе.

На кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.