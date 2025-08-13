Шакур считает своего соотечественника одним из лучших боксеров современности
Фанаты могут напрячься
около 1 часа назад
Шакур Стивенсон / Фото - Yahoo
Обладатель титула WBC в легком дивизионе американец Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) для The Ring поделился мнением о своем соотечественнике Рейм Reed Форде (17-1-1, 8 КО).
«Рей Севедж – один из лучших бойцов в мире».
Форд проведет бой против пуэрториканца Абрахам Нова (24-3-1, 17 КО). Поединок состоится 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия в андеркарде боя между Мозесом Итаума и Дилланом Уайтом.
Ранее Шакур назвал единственного боксера, который может одолеть Канело.
Поделиться